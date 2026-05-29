En Gualeguaychú, la vacunación antigripal quedó habilitada para toda la población

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud, informó que la Campaña Antigripal 2026 amplió su alcance y quedó abierta a toda la población en general, permitiendo que cualquier persona que lo requiera pueda acercarse a vacunarse de manera gratuita en los centros de salud municipales.

La medida se implementa en el marco de la continuidad de la campaña iniciada el pasado 11 de marzo y responde a la disponibilidad actual de dosis enviadas por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, en articulación con la estrategia sanitaria nacional.

Desde el área de Salud recordaron que la vacuna antigripal constituye una herramienta fundamental para prevenir complicaciones asociadas a la gripe y disminuir el impacto de los virus respiratorios durante la temporada invernal, especialmente ante la circulación de nuevas variantes de influenza.

La campaña comenzó priorizando a los grupos de mayor riesgo, entre ellos personal de salud, personas gestantes, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses y adultos mayores institucionalizados. Posteriormente se incorporaron personas con factores de riesgo y mayores de 65 años, avanzando ahora hacia la vacunación abierta para toda la comunidad.

Asimismo, se recordó que la vacuna es gratuita y que se recomienda concurrir a los centros de salud con carnet de vacunación para facilitar el registro y seguimiento de las dosis aplicadas.

La anticipación en la distribución y aplicación de las vacunas forma parte de la estrategia sanitaria orientada a fortalecer la prevención y garantizar una cobertura oportuna frente al aumento de circulación de enfermedades respiratorias durante el invierno.

A través de esta campaña, el Gobierno de Gualeguaychú continúa fortaleciendo las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud, promoviendo herramientas de protección accesibles para toda la población.

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