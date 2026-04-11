Un niño con lesiones graves tras caer desde una losa, mientras jugaba en una vivienda

En horas de la noche de este viernes, alrededor de las 20:00, personal policial de Comisaria Octava tomó conocimiento a través de la guardia del Hospital Centenario del ingreso de dos menores de 12 y 13 años de edad, quienes habrían sufrido una caída desde un balcón en inmediaciones de calles Tropas e Irazusta, zona sur.

Según los primeros datos recabados, los menores se encontraban jugando en la vivienda de una mujer, junto a otros niños, cuando habrían trepado por la reja de una ventana hacia una losa, desde donde cayeron hacia un patio interno.

Como consecuencia, uno de los menores presentó lesiones de carácter grave, fractura del seno frontal comprometiendo tabla interna y externa; fractura expuesta de radio y cubito con desplazamiento, y fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná. En tanto, el otro menor resultó con lesiones leves y permanece internado en el Hospital Centenario.

Interviene el Fiscal Auxiliar en turno, quien dispuso las diligencias de rigor, con intervención de personal de Policía Científica y médico policial en el lugar.