Los obeliscos de la Costanera se iluminarán de naranja por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, este 30 de mayo los obeliscos de la Costanera de Gualeguaychú serán iluminados de color naranja como símbolo de apoyo, concientización y visibilización sobre esta condición que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La propuesta forma parte de una acción de sensibilización que busca generar mayor conocimiento en la comunidad acerca de la esclerosis múltiple, promoviendo una sociedad más empática, inclusiva y comprometida con quienes conviven con esta realidad cotidiana.

Desde el Área de Accesibilidad e Inclusión se acompaña y colabora activamente en este tipo de iniciativas, entendiendo la importancia de construir espacios de reflexión y visibilización que permitan fortalecer derechos, derribar prejuicios y fomentar el respeto por la diversidad.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central y puede manifestarse de diferentes maneras en cada persona. Por eso, las campañas de concientización cumplen un rol fundamental para acercar información, generar comprensión social y acompañar a quienes atraviesan esta condición.

La iluminación naranja de los obeliscos representa un gesto simbólico de acompañamiento y compromiso comunitario, sumándose a las acciones que se realizan en distintas ciudades del país y del mundo durante esta fecha conmemorativa.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se reafirma el compromiso de continuar impulsando políticas y acciones que promuevan la accesibilidad, la inclusión y la construcción de una comunidad más consciente y solidaria con las personas con discapacidad y sus familias.

Prensa municipal

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