Contaminación industrial: “De muchas cosas malas nos hemos enterado”, dice el abogado Luciano

CODEGU Y FUNCIONARIOS POLÍTICOS RESPONSABLES: HIPÓCRITAS – FALSOS – CARADURAS

A medida que avanza la causa por presunta, hoy probada contaminación de la planta de efluentes líquidos del PIG, que denunciara penalmente en julio del 2025, luego de que el Foro Ambiental hiciera público de que la planta no funcionaba, de muchas cosas MALAS nos hemos enterado los habitantes de Gualeguaychú, en esta semana se ordenó un nuevo allanamiento a la planta de efluentes del PIG.

Nos mintieron y nos siguen mintiendo, los hechos ocurridos esta semana lo demuestran.

Personal de la Unidad Operativa Federal dependiente de la Policía Federal Gualeguaychú, junto con la División de Delitos Ambientales y un guardacostas de la Prefectura Naval, llevan a cabo -desde la mañana- de este martes un nuevo allanamiento en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), ordenado por el Juzgado Federal a cargo del juez Hernán Viri.

https://www.r2820.com/noticias/2026/05/19/107139-la-justicia-federal-concreta-un-nuevo-allanamiento-en-la-planta-de-efluentes-del-pig

Investigan maniobras clandestinas dentro de la planta de tratamiento del Parque Industrial Gualeguaychú.

Hallaron dos sistemas de By Pass y clausuraron llaves de paso. No había documentación sobre esa actividad.

https://www.maximaonline.com.ar/guale/investigan-maniobras-clandestinas-dentro-de-la-planta-de-tratamiento-del-parque-industrial-gualeguaychu.htm

El 13 de mayo del corriente, patrocinando a un ciudadano de Gualeguaychú presente una nueva denuncia por nuevos hechos contra la CODEGU referido al no o mal funcionamiento de la planta de efluentes líquidos del PIG que, por el secreto de sumario decretado por el Juez Federal de Gualeguaychú Hernán S. Viri no abundaré al respecto.

Impactante es la información presentada en la denuncia, fotos, videos y demás.

Todo demuestra que los responsables Políticos por el control que deben hacer en la planta, responsables porque la ley lo determina, secretaría de Ambiente provincial y la subsecretaría Municipal no han cumplido con su rol fiscalizador.

La omisión de control demostrado por las autoridades responsables por lo que se ha hecho público desde julio 2025 cuando realice la denuncia penal, indigna, demuestra que en el plano político nadie se hace cargo de nada, todo se esconde, miran para otro lado, ni hablar de los responsables de la CODEGU que siguen como que nada a pasado, más insisten en la no clausura de la planta de tratamiento de afluentes, hace un tiempo solicitaron o informaron que en 90 días la planta iba a funcionar correctamente, excedidos con creses ese plazo autoimpuesto todo está peor, los hechos de esta semana demuestran que nos vuelven a mentir, y que las autoridades provinciales y municipales nada hicieron al respecto, me pregunto ¿todo se tiene que conocer mediante allanamientos?, estos supuesto Bypass como informan los medios de comunicación que se encontraron en el último allanamiento realizado esta semana son producto de algún extraterrestre que vino en su plato volador para hacernos un mal. NO, es por dos cosas: la CODEGU sigue mintiendo y escondiendo información y, los organismos de control provincial y municipal ESTAN PINTADOS, ambos son responsables la ley lo determina así.

Ojalá tengamos responsables y reciban el trato que la ley determina, en lo político sabemos que nadie es sancionado por incumplir la función a la que están obligados por el cargo que ocupan, cobrar un sueldo en un cargo político con una función específica y no cumplirla es mínimamente malversación de fondos públicos, en el tema del PIG es más que eso, con su accionar indolente vienen avalando que nos contaminen a nosotros y a las generaciones futuras.

Ya lo dije y reitero “tema difícil y caliente” lo que tiene que resolver el Dr. Viri, esperemos que ponga las cosas y a los responsables en su lugar.

Ricardo José Luciano

Abogado denunciante