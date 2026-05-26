Advierten que continuará la densa niebla en Gualeguaychú y una amplia zona

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza un aviso por niebla para sectores del norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y oeste de Uruguay, informó Barómetro Argentina.

⚠️ Aviso oficial: Visibilidad reducida por bancos de niebla durante la noche de este martes; madrugada y mañana del miércoles 27, y jueves 28.

▶️ #ÁreasAfectadas

📍 Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Santa Lucía, Ramallo, San Pedro y Baradero.

📍 Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

📍 Uruguay: Río Negro, Soriano y Paysandú.

🟦 Observaciones

Se prevé la formación de densos bancos de niebla y neblinas que podrían generar una importante disminución de visibilidad, especialmente en rutas, autopistas y caminos rurales.

🚗 Recomendaciones:

* Evitá viajar si no es necesario.

* Reducí la velocidad y aumentá la distancia de frenado.

* Utilizá luces bajas y antiniebla.

* No uses balizas mientras circulás.

* Si la visibilidad es muy baja, detenete en un lugar seguro fuera de la calzada.