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Referentes del Paseo Alem tuvieron un encuentro de coordinación con el municipio

La reunión permitió presentar nuevas modalidades de trabajo y fortalecer la articulación entre el municipio y la comisión vecinal organizadora del espacio ferial.

29 May, 2026, 19:54 PM

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, encabezó un encuentro junto al personal de la Secretaría que coordina las ferias de la ciudad y representantes de la comisión vecinal del Puerto, responsable de la organización del Paseo Alem.

 

Participaron de la reunión Mariana Marchesini, secretaria de la comisión; Graciela Retamal, presidenta; y Alicia Etchart, tesorera, quienes compartieron un espacio de intercambio y diálogo orientado a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas partes.

Durante el encuentro, el equipo municipal presentó los nuevos procedimientos y modalidades de organización que comenzarán a implementarse en las distintas ferias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la coordinación, el acompañamiento y el funcionamiento general de estos espacios comunitarios.

 

Asimismo, se dialogó sobre las acciones y herramientas que el Gobierno local garantiza para el desarrollo de las ferias, reafirmando el acompañamiento institucional y la importancia de sostener espacios de trabajo articulado junto a las organizaciones vecinales.

 

Este primer acercamiento permitió establecer líneas de trabajo conjunto para futuros encuentros, fortaleciendo la comunicación entre el Municipio y la comisión organizadora del Paseo Alem para continuar mejorando la planificación y el desarrollo de las actividades feriales.

 

El Paseo Alem se ha consolidado como uno de los espacios de encuentro más representativos de la zona del Puerto, convocando a emprendedores, feriantes y vecinos en una propuesta que impulsa la economía social y el desarrollo local.

 

A través de estas instancias de coordinación, el Gobierno de Gualeguaychú continúa promoviendo el fortalecimiento de las ferias de la ciudad, acompañando a las organizaciones y fomentando espacios de participación y trabajo comunitario.

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