Referentes del Paseo Alem tuvieron un encuentro de coordinación con el municipio

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, encabezó un encuentro junto al personal de la Secretaría que coordina las ferias de la ciudad y representantes de la comisión vecinal del Puerto, responsable de la organización del Paseo Alem.

Participaron de la reunión Mariana Marchesini, secretaria de la comisión; Graciela Retamal, presidenta; y Alicia Etchart, tesorera, quienes compartieron un espacio de intercambio y diálogo orientado a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas partes.

Durante el encuentro, el equipo municipal presentó los nuevos procedimientos y modalidades de organización que comenzarán a implementarse en las distintas ferias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la coordinación, el acompañamiento y el funcionamiento general de estos espacios comunitarios.

Asimismo, se dialogó sobre las acciones y herramientas que el Gobierno local garantiza para el desarrollo de las ferias, reafirmando el acompañamiento institucional y la importancia de sostener espacios de trabajo articulado junto a las organizaciones vecinales.

Este primer acercamiento permitió establecer líneas de trabajo conjunto para futuros encuentros, fortaleciendo la comunicación entre el Municipio y la comisión organizadora del Paseo Alem para continuar mejorando la planificación y el desarrollo de las actividades feriales.

El Paseo Alem se ha consolidado como uno de los espacios de encuentro más representativos de la zona del Puerto, convocando a emprendedores, feriantes y vecinos en una propuesta que impulsa la economía social y el desarrollo local.

A través de estas instancias de coordinación, el Gobierno de Gualeguaychú continúa promoviendo el fortalecimiento de las ferias de la ciudad, acompañando a las organizaciones y fomentando espacios de participación y trabajo comunitario.

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