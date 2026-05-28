La Policía Federal realizó un allanamiento por drogas en barrio Los Espinillos

El operativo fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, bajo directivas de la Unidad Fiscal local, a cargo de la fiscal Natalia Bartolo, y con orden del Juzgado de Garantías y Transición Nº 2, encabezado por el juez Ignacio Boris Nicolás Telenta.

Según trascendió, el procedimiento estaría vinculado a una causa por venta de droga al menudeo y, de manera preliminar, los resultados serían positivos.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que en el lugar se habrían encontrado dosis de cocaína listas para su comercialización, además de elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas, mientras continúan las tareas investigativas y periciales en el domicilio allanado.

La causa permanece en pleno desarrollo.