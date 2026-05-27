Robaron los cables de la cancha en Club Atlético Sur

Se produjo un robo en la cancha del Club Atlético Sur, ubicada en Boulevard Martínez y Acceso Sur.

Desde el club se informó que robaron 20 metros de cable de la cancha, que es un cable doble, y en el baño de mujeres, donde rompieron la puerta, robaron 15 metros de cables que se iban a utilizar para llevar luz a la cantina.

Cecilia Recalde, la vicepresidenta del club, contó en el móvil de RADIO MÁXIMA que “estamos muy tristes, hace menos de dos meses que habíamos terminado esta instalación”.

“Estamos sin iluminación en uno de los laterales de la cancha, lo que además dificulta los entrenamientos, ya que a las seis de la tarde se pone oscuro y los chicos entrenan hasta las ocho de la noche”, explicó.

“Hacemos todo con mucho esfuerzo y teníamos otros proyectos. Esto es un golpe bajo, porque ahora tenemos que dedicarnos a solucionar esto”, indicó Cecilia Recalde.

Agregó que el club tiene en circulación un bono que se sorteará en julio. Un proyecto en marcha es hacer un “pulmón” para el equipo visitante y el club pueda jugar de local. También se realizan ventas de pollos. Quienes puedan colaborar, 3446 528081