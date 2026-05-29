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Guale GUALEGUAYCHU

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos realizó su Asamblea General Ordinaria

En la misma, la Asociación de Gualeguaychú, presentó la Memoria y Balance y todas las actividades desarrolladas durante el 2025.

29 May, 2026, 18:15 PM

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú formalizó este miércoles 27 de mayo la Asamblea General Ordinaria, en la cual presentó la Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2025.

 

Durante la jornada se presentaron todas las actividades que la Asociación desarrolló durante ese año, en la cual se destacó la inversión en las promociones realizadas de «Pasajes y combustible gratis a Gualeguaychú», junto a YPF (La Rotonda/CM) y a Nuevo Expreso y la campaña publicitaria de «Todos somos anfitriones», a través de la marca registrada por la entidad, «Escapate a Guale».

 

Al finalizar la Asamblea el presidente de la entidad, Marcelo Friedrich, informó sobre las acciones que FEHGRA está llevando adelante a nivel nacional; también se realizó un análisis, entre todos los presentes, de la situación del sector turístico local.

Por otra parte, se invitó a Herman Fandrich, de la empresa Misticable (quien desarrolló las redes de «Escapate a Guale»), para presentar un informe del trabajo realizado y mostrar las próximas acciones a efectuar.

Una vez finalizada la reunión se compartió un pequeño catering.

 

La Comisión Directiva de la entidad agradece a todos los socios que participaron de la Asamblea y aportaron su visión.

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