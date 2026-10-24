Un hombre fue hospitalizado tras un episodio de crisis y luego quedó detenido

Un hombre de 57 años fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú durante la tarde de este sábado, luego de protagonizar una situación de crisis en la que amenazó con autolesionarse. Tras recibir atención médica, quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:00, cuando personal de la Comisaría Segunda acudió a las inmediaciones de Asisclo Méndez y Ayacucho ante una situación que requería asistencia.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 49 años, quien manifestó que su pareja había ingerido alcohol etílico y posteriormente intentado autolesionarse con un cuchillo.

Según su relato, el hombre también había amenazado con hacerse daño si alguien intentaba acercarse. La mujer logró quitarle el arma blanca y tranquilizarlo antes de la intervención policial.

Ante lo sucedido, se solicitó una ambulancia que trasladó al hombre al hospital local, donde recibió atención médica y fue evaluado por profesionales de salud mental.

Luego de recibir el alta, fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El parte policial no precisó los motivos de la medida judicial.

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