En el marco de un procedimiento realizado en la intersección de calles Irazusta y De las Tropas, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal procedió a la detención de un hombre de 34 años de edad, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, de fecha 18 de noviembre de 2026, en el marco de un legajo judicial por el supuesto delito de hurto.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se impartieron las directivas correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue notificado de sus derechos y garantías constitucionales y trasladado por personal de Comisaría Primera hacia la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.