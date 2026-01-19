 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TRAGEDIA

Un camionero de Gualeguaychú murió atropellado en Ruta 14 en Mocoretá, Corrientes

Un camionero de Gualeguaychú, identificado como Eduardo Galante, murió atropellado por un auto en el kilómetro 352 de la Ruta Nacional 14 a la altura de Mocoretá, Corrientes, hecho ocurrido a las 22,30 de este domingo.

19 Ene, 2026, 10:07 AM

Un auto perdió un portaequipaje y el camionero que había estacionado el camión en una playa de combustibles salió a buscarlo y fue atropellado por un Fiat Palio blanco, relató en RADIO MÁXIMA Sergio Zandoná, jefe de Bomberos de Mocoretá.

 

Según la información oficial, alrededor de las 22:30 horas un hombre mayor de edad fue embestido por un automóvil mientras se encontraba sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del violento impacto, la víctima perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, en el hecho se vieron involucrados dos vehículos. Un automóvil particular habría sido el que impactó al peatón, mientras que otro rodado, momentos previos, habría perdido un portaequipaje sobre la calzada, situación que habría dado inicio a la secuencia que derivó en el fatal desenlace.

 

Tras el alerta, acudieron de inmediato efectivos policiales, personal de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y agentes de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención, balizamiento y ordenamiento del tránsito en la zona.

 

El fallecimiento fue constatado por personal de salud presente en el lugar. La Fiscalía interviniente tomó conocimiento del hecho y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, ordenando pericias accidentológicas y otras medidas de rigor para esclarecer lo ocurrido.

 

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias y la mecánica del siniestro.

 

Fuente: Montecaserosonline.com

Temas

TRAGEDIA RUTA NACIONAL 14 SINIESTRO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso