Un proyecto nacido en el Concejo Estudiantil fue aprobado por el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por unanimidad la ordenanza que establece la creación de "Código Joven", un nuevo portal dentro del sitio web oficial del Gobierno municipal. La iniciativa surgió del trabajo realizado en 2025 por alumnos del Instituto Secundario de Gestión Privada D-218 “Pueblo Nuevo” en el marco del programa Concejo Deliberante Estudiantil.

El proyecto busca brindar una herramienta digital específica para visibilizar las actividades, experiencias, proyectos y temáticas de interés para las juventudes de nuestra ciudad.

A partir de la sanción de esta norma, el sitio oficial municipal contará con la sección denominada "Código Joven", la cual ofrecerá información sobre eventos, programas culturales, deportivos, educativos y espacios de participación comunitaria.

Asimismo, la normativa establece que instituciones educativas, organizaciones sociales y áreas municipales podrán proponer contenidos para su difusión, garantizando un canal abierto y participativo para las iniciativas desarrolladas por y para los jóvenes gualeguaychuenses.

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