Se eliminarán las “pensiones vitalicias” en Entre Ríos

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024 y, tras dictaminarse en la Comisión de Legislación General, el Senado retomó su análisis para aprobarlo de forma definitiva.

La iniciativa propone derogar la Ley 4.506, prohibiendo que los exmandatarios cobren estas pensiones especiales una vez finalizada su función pública. El proyecto contempla la eliminación de los privilegios, pero exceptúa las pensiones otorgadas por la Ley de Mérito Cultural y la Ley de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas

El senador provincial Jaime Benedetti, manifestó en RADIO MÁXIMA que “las pensiones graciables comenzaron a aplicarse desde los años 1964, 1965, con la Ley 4506. Se dictó en otro contexto, cuando no había beneficios de previsión social y había ex mandatarios que quedaban a la deriva. La idea era preservar a los mandatarios de aquella época. Aquí no hay jubilaciones de privilegio, lo que si hay es esta ley, que es una pensión graciable para los ex mandatarios que fueron gobernadores”.

El proyecto había alcanzado la media sanción en Diputados y pasó a Senadores. Benedetti explicó que el proyecto recibió el tratamiento en comisión y finalmente fue ingresado al Senado. “Seguramente lo vamos a votar la semana que viene, le vamos a dar la media sanción, le dimos el despacho de comisión y le dimos ingreso en senadores”, detalló.

“Tuvimos observaciones, se demoró pero se logró el consenso”, dijo Benedetti. Los legisladores buscan la derogación de la Ley 4506 y con ello prohibir a futuro, el otorgamiento de beneficios graciables, hacia cualquier funcionario.

Frigerio no aceptaría una pensión

El legislador resaltó la necesidad de aclarar que en la provincia no hay jubilaciones de privilegio. "Es un mensaje simbólico muy importante para la sociedad que está muy sensibilizada por estas cuestiones, que en el fragor de la lucha política se introducen medias verdades, o falsedades porque no hay jubilaciones de privilegio en la provincia y las pensiones que hay son estas pocas, lo que es verdad es que estaban vigentes. Y lo que hicimos fue derogarlas por completo, porque además es un mensaje claro del gobernador Frigerio, que no pensaba aceptar una pensión en su caso", señaló.

El senador aclaró que sólo quedarían vigentes las pensiones que el sistema judicial ya había otorgado “Quedan las pensiones, porque sino se avanzaría sobre derechos adquiridos y esto es una cuestión que está resuelta por los tribunales, de manera que no podríamos avanzar sobre lo que ya está habilitada”. Indicó que, en la provincia, estos casos no superan los diez.

Diferencias entre pensión graciable y jubilación de privilegio: La pensión graciable se otorga sin ningún aporte previo, mientras que la jubilación conlleva pertenecer al sistema de reparto.