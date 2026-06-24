Condenan a 13 años de prisión a un hombre por abuso sexual de una menor

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Tobías Podestá, condenó hoy a M.J.M. a la pena de 13 años de prisión y accesorias legales ( arts 5, 12, 26, a contrario sensu 40, 41, 45 y 119 inc 2° y 4° inc f CP y 452, 456 y stess del Código Procesal Penal de Entre Rios, y 92 y concs de la ley N° 10.746, por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente".

La sentencia fue dictada luego de la audiencia de cesura realizada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 12 de junio, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi.

Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.

Este fue el 164° juicio por jurados realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento.

24 de junio de 2026

SIC STJER

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