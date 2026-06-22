 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale QUIENES SON

Se conoce la lista de Servidores Comunitarios destacados por el Rotary

Este viernes 26 de junio, Rotary Gualeguaychú Oeste realizará el reconocimiento a los vecinos que por sus acciones en beneficio de la comunidad merecen considerarse ejemplos dignos de estímulo social.

22 Jun, 2026, 19:06 PM
Agregar MO en
Imagen de archivo
Imagen de archivo
Agregar MO en

El reconocimiento se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 19 horas, en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú “Malvinas Argentinas”, en el Parque de la Estación (Estrada 1080).

 

Mediante este evento, Rotary Gualeguaychú Oeste – organización que este mes llegó a sus 33 años de servicio en la comunidad - logra transmitir los valores del Rotary International al reconocer el liderazgo de quienes trabajan por el prójimo.

 

Estas personas fueron postuladas por referentes de la comunidad y seleccionadas por unanimidad por el jurado, integrado por cuatro miembros de la sociedad civil y la presidente del Rotary Gualeguaychú Oeste:

 

•María Luisa y Rosa Albina Brighenti, de la Casa del Niño y la Familia "San Martín de Porres".

•Liliana Etchegoyen, de Pelucas de Esperanza.

•María del Carmen Pinsolle, más conocida por su apodo “Pame”, de la Asociación de Sordos de Gualeguaychú.

•Emilce Jara, del Merendero Comedor Los Troperitos.

•Alberto Guzmán, del cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

•Josá María y Darío Marcelo Córdoba, constructores colaboradores del Hogar de Ancianos “Cura Jeannot”.

Temas

QUIENES SON

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso