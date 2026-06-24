Cumpleaños de Messi: Qué números apuestan en Gualeguaychú

En el día del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, ese número se llevó las preferencias en las agencias de quiniela de Gualeguaychu.

Ante consultas realizadas por el móvil de RADIO MÁXIMA, se manifestó que el 39 que es la edad de Messi, es la lluvia. “Se empezó a jugar durante toda la semana. También jugaron el 25 y el 10, o el 24 que es el día del cumpleaños de Messi”.

“Otros no recuerdan y te piden ayuda, o te preguntan qué números pusimos. Por ejemplo, el de Argentina es el 25, que en el significado tradicional es la gallina”, indicaron.

La gente juega, no con un aporte de mucha plata porque las apuestas subieron, hay otros que también tienen números fijos y casi nunca los cambia.

El mínimo por boleta que se puede jugar son mil pesos, y por línea 200 pesos.

En promedio, un cliente fijo juega unos cuatro mil pesos por turno.

El premio, en caso de resultar ganador, se paga 70 pesos por cada peso apostado.