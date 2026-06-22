“El aislamiento alimenta la depresión": Claves de una especialista para acompañar a los jóvenes en crisis

En diálogo con RADIO MÁXIMA, la psicóloga Irene Fuchs analizó el impacto del aislamiento, las redes sociales en el cerebro adolescente y derribó mitos: "Una persona que quiere quitarse la vida, lo que quiere es dejar de sufrir, no dejar de vivir". Claves para escuchar, entender y actuar a tiempo.

“Lo que a nosotros nos hace permanecer con vida, no es la lógica de una persona que está en crisis”, advirtió la psicóloga Irene Fuchs.

La profesional se refirió en RADIO MÁXIMA al abordaje de casos de pacientes con depresión y pidió abordarlos desde el respeto. También resaltó el impacto del uso de dispositivos móviles en el aislamiento social de los jóvenes y pidió motivarlos hacia un uso más racional.

La psicóloga indicó que el uso de los dispositivos móviles y de las redes sociales se potenció durante la pandemia y en la actualidad continúan incrementando el distanciamiento social, y advirtió que en algunos pacientes pueden llegar a potenciar la permanencia en un estado de negatividad.

“Los dispositivos retroalimentan las cosas negativas, porque el algoritmo refuerza el contenido. El que se formó en este clima de las redes no tiene esa experiencia de vida de contar con un amigo que te de un abrazo y que te acompañe. No creo que haya casualidad, sino causalidad”, explicó.

Asimismo instó a los padres a limitar el uso de las pantallas, fundamentalmente en horas de la noche, para dar prioridad al descanso por su importancia en la salud mental de los jóvenes y explicó las razones.

Dopamina a corto plazo

“En el cerebro del adolescente se genera una dopamina a corto plazo que impide la dopamina a largo plazo. El joven no puede estar mucho tiempo sentado en algo tedioso porque no le encuentra mucho sentido, no encuentra una retroalimentación. Su sistema neurológico funciona como el de un adicto a la heroína, esto es real y grave. Neurológicamente estamos dañando a nuestros hijos. Hay una desconexión”, expresó.

En este sentido anticipó que el uso de las pantallas no es un hecho que pueda revertirse fácilmente. Sino que se va seguir replicando. En este escenario instó a estimular un uso racional de las mismas y minimizar las instancias de aislamiento en los jóvenes para fortalecer los vínculos con la familia o amistades. “El aislamiento alimenta estas conductas de depresión, de autolesión y consecuencias más graves”, remarcó.

“Una persona que quiere quitarse la vida, lo que quiere es dejar de sufrir, no dejar de vivir”.

Fuchs pidió “no mirar para otro lado como si fuera un problema liviano”, porque para quienes sufren estas crisis “es un problema terrible”.

La psicóloga añadió que si una persona anuncia, o “hace indirectas” de ideación suicida, “hay que hablar”, pero desde una postura de respeto sobre la situación que está atravesando.

“No se habla de cualquier manera, sino desde un lugar respetuoso. Lo que a nosotros nos hace permanecer con vida, no es la lógica de una persona que está en crisis”, manifestó.

“Tienen que saber que pedir ayuda es su derecho”.

La profesional explicó que la atención en salud mental hoy prioriza la situación de personas que están atravesando una crisis, pero indicó que para esto es importante que puedan manifestar y hablar sobre lo que les está sucediendo, o que puedan pedir ayuda a través de un familiar.

“Es importante contenerlos, no dejarlos solos. Hay que hablar con estos jóvenes, que sepan que es su derecho buscar ayuda. Hoy cuando están en crisis, se los prioriza y se los atiende, y hay que expresarlo de la manera que pueda o pedirle a un familiar que busque ayuda”, indicó.

La línea telefónica de ayuda es la 135. El dispositivo atiende 24/7 con profesionales que pueden interactuar con pacientes que están en crisis. Además, tienen un listado de teléfono y pueden avisar cuando en su zona hay alguien que está en crisis.

En Gualeguaychú: Ante una urgencia, acudí a la Guardia de Salud Mental del Hospital Centenario o al centro de salud más cercano.