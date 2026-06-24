Gualeguaychú vivió “el pico” de casos de gripe a comienzos de junio y ahora hay un leve descenso

Elina Villarruel, a cargo del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario, informó en RADIO MÁXIMA que a comienzos de este mes de junio se registró “el pico” de casos de gripe en Gualeguaychú.

Precisó que “se produjo un adelantamiento del pico estacional de enfermedades respiratorias hace tres semanas, con un leve descenso ahora”, y agregó que “fue entre las semanas 21, 22 y 23”.

“Es el virus que circuló el año pasado en Europa, tiene mayor contagiosidad, pero no es más grave. Esto se disparó en el número de consultas en el hospital Centenario, los centros de salud y el departamento Gualeguaychú”, indicó.

Añadió que “hay algunos otros virus circulando, lo que estamos viendo es Gripe A como en el resto del país tipo influenza, gripes…”.

Sobre los más afectados, Villarruel manifestó que “los grupos con mayor número de casos fueron de 10 a 14 años, y de 5 a 9 años, ahí estuvo el mayor número de consultas. También hubo casos de adultos jóvenes”.

Acerca de las recomendaciones, mencionó “aislamiento, ventilación de ambientes, lavado de manos, alcohol en gel”.

Vacunación abierta

En cuanto a la vacunación, remarcó que “hay tiempo para vacunarse y hay dosis disponibles”.

“Seguimos vacunando, es la vacunación anual hasta el 31 de diciembre, a esta altura está abierta para la población en general. Lo importante es no tener fiebre, hay que dejar pasar ese estado, pero en general no tiene contraindicaciones, solamente acercarse al centro de salud sin necesidad de indicación médica, y decir que quiere vacunarse contra la gripe”, manifestó.

Acerca de los bebés, dijo que “la vacunación está indicada a partir de los 6 meses, al mes otra dosis y una dosis anual, es fundamental completar ese esquema primario y tener el calendario completo para minimizar los casos graves”.

Destacó también “la vacunación para embarazadas entre las semanas 32 y 36, contra el virus que causa bronquiolitis”, y remarcó que “con la vacunación desde 2024 prácticamente no hemos tenido casos de internación”.