Coto de caza vip: podría haber varios delitos vinculados, anticipó el fiscal Rebollo

El fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, anticipó en RADIO MÁXIMA que tras los allanamientos realizados en un coto de caza vip en Costa Uruguay Sur y en un galpón en calle Urquiza al Oeste al 2900, se investiga la posible existencia de varios delitos.

En ese sentido, mencionó la infracción a la Ley Nacional 22421 de conservación de la fauna silvestre, el posible contrabando de especies, actos de crueldad a los animales y la financiación de la estructura.

“Encontramos piezas, documentación, celulares que hay que analizar, la investigación sigue”, remarcó Rebollo, quien amplió que se le dio intervención a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Se detectó un posible contrabando de piezas desde otros países y continentes, además del traslado ilegal de especies autóctonas desde Buenos Aires con el fin de caza.

Ante una pregunta sobre el coto de caza vip que funcionaba con el nombre de “Médano Salvaje”, aseguró que “en principio no había documentación respaldatoria de las actividades”.

"Una cosa espantosa"

Más allá de la causa, el fiscal Rebollo dijo que lo que más le asombró fueron “las taxidermias que se han encontrado, petrificados".

“Hasta 2026 no se ha encontrado ninguna autorización para realizar las actividades que estaban realizando, y según el informe hay mercaderías y taxidermias que no estarían permitidas”, comentó.

La taxidermia es el arte y la técnica de disecar animales... Pero no siempre está autorizada por ley en el caso de animales.

Los dueños

En cuanto a los propietarios del campo, del galpón y del negocio montado, Rebollo dijo que “los capitales son de Argentina, en principio no de Gualeguaychú”.

“Hoy las armas están secuestradas, se está analizando la documentación respaldatoria...”.

Resumen

1. Primer procedimiento (Coto de caza) Se inició la investigación en la zona de Costa Uruguay Sur, donde operaba este coto clandestino que ofrecía safaris premium ilegales a turistas extranjeros. Allí se detectaron las primeras pruebas de caza irregular, tráfico de fauna silvestre e infracciones a la Ley de Conservación de la Fauna.

2. Segundo allanamiento (Galpón en Av. Urquiza) El operativo clave se dio en un galpón ubicado en Avenida Urquiza al Oeste al 2900, donde se descubrió un arsenal masivo y un centro de acopio.

Lo secuestrado incluye:

Armamento: 29 escopetas y 1 revólver.

Municiones: Más de 15.000 cartuchos.

Taxidermia: Diversas piezas y cabezas de animales embalsamados.

Valoración millonaria: El total de los bienes y activos incautados en los operativos supera los 1.326 millones de pesos.

Líneas de investigación: La Justicia Federal y provincial investigan no solo el tráfico de fauna y la tenencia irregular de armas, sino también posibles conexiones políticas que habrían permitido el funcionamiento de este circuito ilegal.