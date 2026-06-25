Destacan el rol de cooperativas, clubes, bibliotecas y ONG en Gualeguaychú

La licenciada Noelia Campostrini, consejera administradora del Banco Credicoop, reflexionó sobre el valioso rol que cumplen en la vida cotidiana de nuestras comunidades las “cooperativas, clubes, bibliotecas populares, mutuales y organizaciones sociales”.

Con una destacada participación del público, la actividad reunió a representantes de cooperativas, mutuales, clubes, bibliotecas populares, feriantes, emprendedores de la economía social, organizaciones comunitarias, dirigentes y vecinos interesados en debatir sobre los desafíos actuales y el papel de la economía social en la construcción de comunidades más justas, solidarias y democráticas.

Durante el encuentro se abordaron conceptos vinculados al desarrollo local, la economía social y solidaria, el capital social y la importancia de las organizaciones comunitarias como herramientas para fortalecer los lazos sociales, generar participación y construir respuestas colectivas a los problemas de nuestras comunidades

La charla recuperó las miradas de referentes que han reflexionado sobre la necesidad de construir una economía al servicio de las personas. Desde las enseñanzas del Papa Francisco, que propone una economía que incluya, cuide y no descarte; pasando por el pensamiento de Floreal Gorini, quien concebía al cooperativismo como una herramienta de transformación social y democratización de la riqueza; hasta los aportes de Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que destaca el papel de las cooperativas en la construcción de un mundo más justo, sostenible y en paz.

Desarrollo local

Asimismo, se retomaron las reflexiones de Carlos Heller sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia económica que complemente y fortalezca la democracia política, promoviendo una mayor participación de la sociedad en las decisiones que afectan su desarrollo. A lo largo de la exposición se plantearon interrogantes sobre el modelo de desarrollo vigente, el impacto de las desigualdades económicas y sociales, y la necesidad de fortalecer espacios de encuentro, participación y cooperación. En ese marco, se destacó el aporte histórico del cooperativismo y de las entidades de la economía social en la generación de trabajo, inclusión y desarrollo comunitario.

Además, se reflexionó sobre el valor de las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de nuestras comunidades, como cooperativas, clubes, bibliotecas populares, mutuales y organizaciones sociales como ámbitos capaces de generar confianza, compromiso colectivo y sentido de pertenencia. También se puso en valor el concepto de capital social, entendido como la red de vínculos, confianza y colaboración que permite a una comunidad afrontar desafíos y construir un futuro compartido.

La jornada concluyó con una invitación a recuperar la construcción de comunidad, el compromiso con el otro y la acción colectiva, entendiendo que los desafíos actuales requieren respuestas basadas en la cooperación, la solidaridad y la participación democrática.

La actividad fue organizada por la Filial Gualeguaychú del Banco Credicoop, reafirmando su compromiso histórico con la promoción de los valores cooperativos y el desarrollo de una economía con rostro humano, orientada al bienestar de las personas y al fortalecimiento de la comunidad.