Este viernes, reconocerán a Servidores Comunitarios Destacados: mirá quiénes son

Este viernes, Rotary Gualeguaychú Oeste realizará el reconocimiento a los Servidores Comunitarios Destacados, vecinos que por sus acciones en beneficio de la comunidad merecen considerarse ejemplos dignos de estímulo social.

El reconocimiento se realizará este viernes a las 19 h, en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú “Malvinas Argentinas”, en el Parque de la Estación (Estrada 1080).

Mediante este evento, Rotary Gualeguaychú Oeste – organización que este mes llegó a sus 33 años de servicio en la comunidad - logra transmitir los valores del Rotary International al reconocer el liderazgo de quienes trabajan por el prójimo.

Estas personas fueron postuladas por referentes de la comunidad y seleccionadas por unanimidad por el jurado, integrado por cuatro miembros de la sociedad civil y la presidente del Rotary Gualeguaychú Oeste:

• María Luisa y Rosa Albina Brighenti, de la Casa del Niño y la Familia "San Martín de Porres".

• Liliana Etchegoyen, de Pelucas de Esperanza.

• María del Carmen Pinsolle, más conocida por su apodo “Pame”, de la Asociación de Sordos de Gualeguaychú.

• Emilce Jara, del Merendero Comedor Los Troperitos.

• Alberto Guzmán, del cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

• José María y Darío Marcelo Córdoba, constructores colaboradores del Hogar de Ancianos “Cura Jeannot”.