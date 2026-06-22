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Guale CAPACITACIÓN

Abrió la inscripción para los talleres gratuitos de Auxiliar en electricidad domiciliaria

La propuesta formativa del Centro de Desarrollo del Conocimiento se dictará en el SUM San Francisco y en el CAI Esperanza Yapeyú. Las clases inician en julio, tienen cupos limitados y las inscripciones ya se encuentran disponibles.

22 Jun, 2026, 19:35 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú, por medio del Centro de Desarrollo del Conocimiento dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, habilitó el período de inscripción para dos nuevas instancias de capacitación en Electricidad Básica Domiciliaria. Esta alternativa de formación técnica busca acercar conocimientos esenciales a los vecinos para su aplicación en el hogar o como herramienta de inserción laboral.

 

El trayecto formativo contempla el aprendizaje de herramientas prácticas vinculadas al reconocimiento de componentes, medidas de seguridad vigentes, mantenimiento preventivo de redes del hogar y resolución de fallas habituales. Los talleres alternarán instancias teóricas y prácticas para asegurar una correcta asimilación de los contenidos en situaciones cotidianas reales.

 

Sedes y horarios:

 

- SUM San Francisco (La Rioja 86): Inicia el martes 7 de julio. Las clases se dictarán los martes y jueves de 17:30 a 19:30 h. La duración es de tres meses y cuenta con un cupo de 15 asistentes.

 

- CAI Esperanza (Hermana Angélica Rodríguez, entre Zubiaur y Sargento Cabral): Inicia el miércoles 8 de julio. Los encuentros se realizarán los miércoles de 15 a 17 h. La duración es de tres meses y dispone de 18 vacantes.

 

Las inscripciones se recibirán de manera continua hasta agotar las vacantes de cada espacio. Quienes deseen reservar su lugar o realizar consultas pueden comunicarse vía WhatsApp al número 3446-313700. También es posible efectuar el trámite de forma presencial en las oficinas de Belgrano 115, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 h.

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