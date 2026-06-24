Violento vuelco en la Autovía 14: una pareja de Concepción del Uruguay resultó herida

Un grave siniestro vial se registró durante las primeras horas de este miércoles sobre la Autovía Nacional 14, en jurisdicción de Ceibas. Por causas que aún se intentan determinar, un automóvil terminó volcado fuera de la cinta asfáltica, dejando a sus ocupantes con lesiones de consideración.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:30 horas, en el kilómetro 1 de la mencionada autovía, en el sentido de circulación que conecta Entre Ríos con Buenos Aires. El vehículo protagonista es un Volkswagen Polo, conducido por un hombre de 48 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 47 años; ambos oriundos de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo despistara, terminando su trayectoria volcado sobre la banquina y parte del sector de bañado lindante a la autovía.

Atención y traslado

Tras el aviso de emergencia, se desplazó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas en el Móvil 24. Al llegar al lugar, el personal de rescate realizó la evaluación primaria de las víctimas, constatando que presentaban diversas lesiones a raíz del impacto.

De inmediato se coordinó el traslado de ambos ocupantes por medio de la ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas. Tras una primera asistencia, fueron derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una atención médica más especializada.

Trabajo en el lugar

Además de Bomberos Voluntarios, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Ceibas, quienes se encargaron de realizar el ordenamiento y control del tránsito para evitar nuevos riesgos. Asimismo, se contó con la presencia del personal de auxilio del corredor vial para la remoción del rodado. Las tareas finalizaron con el regreso de la dotación al cuartel a las 06:22 horas.

Instituciones intervinientes:

Bomberos Voluntarios de Ceibas

Policía de Ceibas

Hospital Eva Duarte de Ceibas

Auxilio del Corredor Vial