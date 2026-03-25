Tras un incendio, reconstruyeron su casa con ayuda de la comunidad y el municipio

El incendio se produjo en calle Lavallén al 1800, en el mes de diciembre del año pasado.

Martín Salvia es bombero, y su casa fue afectada severamente por un incendio.

El fuego inició en el living de la casa, generando pérdidas en el mobiliario y en la parte de delante de la casa.

El hecho causó gran conmoción en los vecinos y se pusieron a disposición de la familia para colaborar en lo que se pudiera.

“Desde ese bombero que se arrodilló en la puerta de mi casa, para hacer una oración, el carpintero, el cerrajero, el fletero, mis compañeros de trabajo, mis empleadores, los empleadores de mi esposa, mis vecinos, amigos. No tengo palabras de agradecimiento. Si no hubiera sido por la ayuda de ellos hoy no estaría en mi casa”, expresó emocionado Martín.

El vecino también destacó el apoyo de la municipalidad. “Se hicieron presentes desde el momento uno, yo no lo podía creer, estaban las oficinas a disposición de mi familia”, relató.

Durante el tiempo de reconstrucción de la vivienda, la familia se alojó en casas de familiares. Finalmente pudieron regresar a su hogar.

La colaboración iba desde apoyo anímico, un vaso con agua, materiales de construcción, y hasta dinero. “La ayuda que te imagines, la tuvo mi familia. No tenemos de qué quejarnos, solo agradecimiento”, describió.