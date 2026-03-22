Cuatro allanamientos y cinco detenidos por venta de drogas en la zona oeste

Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Gualeguaychú.

El hecho se originó tras una denuncia anónima que alertaba sobre el comercio de sustancias ilegales en una vivienda. Ante esta situación se llevaron adelante tareas de investigación, lo cual derivó en la solicitud de diversos allanamientos en domicilios de los barrios 62 Viviendas y Zuppichini.

Durante los registros, los efectivos lograron incautar envoltorios con cocaína y marihuana, cigarrillos de armado artesanal y plantas de cannabis. Además de la droga, se secuestraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo que incluían pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos, con un valor que supera los dos millones de pesos.

En el operativo, fueron detenidas cinco personas, quienes quedaron a disposición de la justicia.

Interviene en la causa el Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.

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