Intentaba ingresar a una casa, pero lo vieron los vecinos

Este sábado, en horas del mediodía, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un hecho de tentativa de hurto ocurrido en inmediaciones de calle Rioja al 100.

El procedimiento se inició tras un aviso que alertaba sobre un individuo que habría intentado ingresar a una vivienda con fines delictivos. A partir de las características aportadas, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de calles Montiel y J. J. Franco, luego de que este se diera a la fuga.

El aprehendido, de 32 años de edad, domiciliado en esta ciudad, fue trasladado a sede policial donde quedó en calidad de detenido a disposición de la Justicia.

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