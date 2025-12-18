Incendio en una vivienda de Barrio Hipódromo

“No estábamos en el domicilio, nos llamaron los vecinos”, contó a RADIO MÁXIMA, la joven que vive en el lugar.

Según lo manifestado por los propietarios, la parte más afectada fue el living de la vivienda, en la parte de adelante de la casa.

“No sabemos si pudo haber un cortocircuito, lo único que estaba enchufado era el modem y es la parte más afectada de la casa”, contó una joven.

El mobiliario y los sillones sufrieron daños por el incendio y parte de la casa.

“Nos quedaría limpiar y volver a pintar, por suerte no se encontraba nadie en casa, el perrito estaba afuera. Aún no podemos tocar nada porque es un riesgo, hasta que todo se enfríe”, expresó.