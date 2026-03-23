La Cooperativa reparó en Pueblo Belgrano, pero se complica ingresar a zonas rurales por el estado de los caminos

Pero en Perdices se dificulta la llegada por el estado de los caminos debido a las lluvias reiteradas de este fin de semana.

"Tuvimos tormentas muy fuertes por sectores, comenzamos en la noche del fin de semana con caídas de árboles y postes en la zona del Acceso Sur, en un campo importante que tiene eucaliptus como cortinas, eso fue de madrugada. Y ese corte de cables de media tensión impactó en otros lados. Quemó un cable subterráneo que le da electricidad a Pueblo Belgrano, que se llevó la peor parte", comentó.

"Hubo que cavar, estuvieron casi todo el día trabajando para reponer el servicio en Pueblo Belgrano, El Potrero, Ñandubaysal… hubo que convocar a una empresa privada porque los fines de semana tenemos guardias pasivas. Es un cable importantísimo el que se terminó dañando, con todas las condiciones climáticas que tuvimos ese día", indicó Otero.

"Nosotros compramos un equipo para detectar roturas en cables subterráneos, es muy moderno, también lo tiene Enersa. Puede detectar roturas de cables subterráneos de cualquier tipo, es la primera vez que se lo pone en marcha. Lo que lleva tiempo es la reparación del cable, es un cable muy grueso que hay que cortar, añadir las puntas, limpiar, es un trabajo de quirófano porque hay que hacerlo con mucho cuidado para que la reparación no falle una vez puesto en marcha", explicó el presidente de la Cooperativa.

"Al día de hoy seguimos con sectores en el campo que siguen sin suministro, como Perdices, donde se dificulta ingresar por el estado de los caminos, ahora pudimos entrar a Costa Uruguay. Fue una tormenta muy fuerte en toda la provincia", concluyó.