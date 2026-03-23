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Guale CONDENA

“Luché 12 años sola, nunca me ayudó nadie. Ahora se hizo justicia”, dice la madre de Iván Pérez

Rosa Castro, la madre del joven Iván Pérez, muerto por la bala de un arma policial en octubre de 2019 en el barrio Molinari, manifestó en RADIO MÁXIMA que “siempre tuve fe de que se iba a hacer justicia”.

23 Mar, 2026, 11:42 AM

Sobre el trágico hecho, relató que “Iván iba corriendo por un descampado, no hizo nada a nadie, nunca tuvo asaltos a mano armada, no estaban bien algunas cosas que hacía, pero no era un peligro para nadie”.

 

"No me detengo en lo que habla la gente, cada cual habla de la pobreza que tiene su corazón, cada cual es libre de opinar lo que piensa, pero hay comentarios tan feos que hablan de ellos como personas, no habla de mí", indicó la madre del joven.

 

"La condena es lo que corresponde, venimos de un proceso de 6 años, nos trae mucho dolor, hay que empezar a cerrar ciclos. Que empiece a pagar, cometió un delito y lo tiene que pagar. Si hubiera sido al revés, Iván lo hubiera estado pagando", dijo.

 

"Sabemos que pasaron muchas cosas, llevó su tiempo, se atrasaron los juicios pero sé esperar, pero los tiempos de Dios son perfectos, sé que Iván va a tener justicia".

 

"Iván era un ser humano con problemas de adicciones, pero era un ser humano. Tuvo problemas desde los 12 años, y tenía 24…Yo luché 12 años sola, nadie te ayuda, nunca sonó el teléfono, intenté de todas maneras, pero yo a mi hijo nunca lo dejé solo…yo buscaba internarlo por obligación porque era mayor de edad, no podés agarrarlo de una oreja y llevarlo a un instituto", agregó Rosa Castro.

 

"La cárcel tampoco es la salida, en la cárcel también entra droga, no es todo color de rosa", dijo sobre la pena en prisión del policía.

 

"Al policía no lo crucé nunca, el día del juicio y nada más, pero él tampoco está en Gualeguaychú. Si lo veo lo reconozco", comentó sobre el policía.

 

"Iván siempre va a estar presente. Uno va a tener sus recaídas, pero es hora de que empiece a pagar, porque él también tiene antecedentes por otros casos", concluyó.

 

Por la muerte de Iván Pérez fue condenado a 17 años el sargento de policía Mauricio Gómez, quien se encuentra trabajando en Concepción del Uruguay. La condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

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