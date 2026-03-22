Policía y Tránsito frustraron un “domingrau” que pretendía realizarse dentro de la ciudad

En horas de la tarde de este domingo, desde la Jefatura Departamental Gualeguaychú se articuló un operativo junto al puesto de Control Vial y con el acompañamiento de la dirección de Tránsito municipal, atento a la concurrencia de un grupo de motorizados que venía desde Concepción del Uruguay hacia Gualeguaychú, con el fin de juntarse con locales y proceder a realizar el denominado Domingrau (circular dentro de la ciudad, teniendo como modalidad realizar maniobras indebidas generando riesgos a terceros).

Los operativos se montaron sobre Ruta Nacional 14 altura km 83, en los accesos a la ciudad, como así también en diversos puntos céntricos, logrando desarticular la llegada de más de 40 motos de la vecina localidad.

También se procedió a la retención de dos motovehículos y el traslado de un menor de edad, con domicilio en Gualeguaychú, que participaba de una caravana urbana realizando maniobras indebidas.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, y se realizarán los actuados correspondientes atento a la constatación e identificación de personas que podrían haber incurrido en el art. 193bis. del Código Penal.

Domingrau es un término argentino que se refiere a reuniones dominicales de jóvenes motociclistas que realizan acrobacias y maniobras peligrosas en rutas, calles y espacios públicos.

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