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Guale PELIGRO

Policía y Tránsito frustraron un “domingrau” que pretendía realizarse dentro de la ciudad

Unas 40 motos llegaban desde Concepción del Uruguay para juntarse con motociclistas de Gualeguaychú y realizar las conocidas y riesgosas maniobras indebidas.

22 Mar, 2026, 20:18 PM
Imagen de archivo
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En horas de la tarde de este domingo, desde la Jefatura Departamental Gualeguaychú se articuló un operativo junto al puesto de Control Vial y con el acompañamiento de la dirección de Tránsito municipal, atento a la concurrencia de un grupo de motorizados que venía desde Concepción del Uruguay hacia Gualeguaychú, con el fin de juntarse con locales y proceder a realizar el denominado Domingrau (circular dentro de la ciudad, teniendo como modalidad realizar maniobras indebidas generando riesgos a terceros).

 

Los operativos se montaron sobre Ruta Nacional 14 altura km 83, en los accesos a la ciudad, como así también en diversos puntos céntricos, logrando desarticular la llegada de más de 40 motos de la vecina localidad.

 

También se procedió a la retención de dos motovehículos y el traslado de un menor de edad, con domicilio en Gualeguaychú, que participaba de una caravana urbana realizando maniobras indebidas.

 

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, y se realizarán los actuados correspondientes atento a la constatación e identificación de personas que podrían haber incurrido en el art. 193bis. del Código Penal.

 

Domingrau es un término argentino que se refiere a reuniones dominicales de jóvenes motociclistas que realizan acrobacias y maniobras peligrosas en rutas, calles y espacios públicos.

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