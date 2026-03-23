Se realizó una intervención integral en el predio del Autódromo

Se realizó una intervención integral con maquinaria específica, ajustes finos en sectores clave y tareas sobre arbolado garantizan condiciones óptimas para el desarrollo de actividades en un espacio estratégico de la ciudad.

Las labores se extendieron durante tres jornadas e incluyeron un corte total de la cobertura vegetal mediante desmalezadora de arrastre de tres puntos, seguido por la intervención de tractores equipados para ese fin.

En una segunda instancia, el equipo avanzó sobre el sector de boxes con cinco motoguadañas, lo que permitió definir bordes y completar los recortes necesarios en áreas específicas de circulación y permanencia.

La dirección de Espacios Verdes dispuso además un operativo sobre la arboleda implantada en el perímetro, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 14, donde se realizó una poda de levante sobre ejemplares de casuarinas para mejorar su desarrollo y seguridad.

El material resultante fue retirado y trasladado a disposición final por personal de la Dirección de Higiene Urbana, lo que aseguró una correcta gestión de los residuos generados.

Estas intervenciones sostienen la funcionalidad de un espacio clave para la actividad deportiva y recreativa, y refuerzan el compromiso con el mantenimiento planificado de la infraestructura urbana, donde cada acción técnica contribuye a preservar condiciones óptimas y a prolongar la vida útil de los espacios públicos.

Prensa municipal

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