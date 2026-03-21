El Cementerio Norte mantendrá su funcionamiento habitual durante el fin de semana largo

De cara al próximo fin de semana largo, que va del sábado 21 al martes 24, desde el Cementerio Norte se informó que el espacio continuará funcionando con total normalidad, respetando sus horarios habituales.

El martes 24, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el predio permanecerá abierto de 07:00 a 19:00 horas, al igual que el resto de los días.

Además, se confirmó que tanto la administración como los servicios fúnebres estarán disponibles durante todo el fin de semana largo. En el caso de la administración, la atención será con horario corrido, lo que permite una respuesta más cercana y personalizada para los vecinos que necesiten realizar consultas o trámites.

Desde el área destacaron la importancia de sostener la atención durante estas fechas, acompañando a quienes se acercan al lugar por distintos motivos.

También se recuerda que sigue vigente la atención online a través de WhatsApp, al número 3446 - 679939, una opción práctica para resolver dudas sin necesidad de acercarse de manera presencial.