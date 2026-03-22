Finalizaron las obras viales e hídricas en el barrio Sumalao

El Gobierno de Gualeguaychú desarrolló una intervención integral sobre la calle Doctor Eduardo Suárez, entre la Calle 237 y la Calle 223, en el barrio Sumalao, donde se ejecutaron 737 metros lineales de cordón cuneta.

El proyecto incluyó además la construcción de 270 metros cuadrados de badenes, lo que permitió ordenar escurrimientos superficiales, estabilizar la calzada y mejorar la transitabilidad en un sector que hasta ese momento dependía de suelo natural.

Finalmente, también se construyeron dársenas de espera sobre la mano sur de Urquiza al Oeste, para que los conductores que vienen desde el este puedan ingresar con seguridad al barrio sin tener que frenar sobre la calzada.

En paralelo, la secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura construyó un desagüe hídrico de hormigón armado para optimizar el rendimiento de la alcantarilla existente sobre la misma traza, con ejecución mediante maquinaria vial pesada, excavación controlada y posterior conformación estructural en hormigón, lo que permitió consolidar una sección definida y estable.

Esta estructura tuvo 60 metros de extensión, 1,30 metros de ancho y un metro de profundidad, y se implantó dentro de un espacio verde, con encauzamiento rectilíneo y secciones definidas.

En este sentido, el revestimiento rígido aseguró un curso controlado del agua, evitó desbordes ante lluvias intensas y eliminó sectores de estancamiento, condición clave para reducir focos de proliferación de insectos y prevenir enfermedades como el dengue.

El sistema se completó con la construcción de dos cámaras de captación, destinadas a reforzar la recolección del caudal superficial y a distribuir el flujo hacia el conducto principal, con mayor eficiencia y menor desgaste de la infraestructura existente.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo cual reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la mejora continua del espacio público y la trama vial.

Este tipo de intervenciones consolida condiciones estructurales duraderas, reduce vulnerabilidades frente a eventos climáticos y fortalece la conectividad barrial, lo que impacta de manera directa en la calidad de vida de los vecinos y en el funcionamiento general del sistema urbano.

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