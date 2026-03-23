Los 13 clubes que participaron en los corsos Matecito realizarán distintas obras con lo recaudado

A un mes de la realización de los Corsos Matecito, y a partir de la planificación estratégica elaborada por la secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú -que integra a clubes y organizaciones de la ciudad- trece instituciones deportivas participaron del evento mediante la gestión de cantinas y el alquiler de sillas, generando recursos que serán destinados a obras, equipamiento y mejoras en sus respectivas sedes.

De este modo, la iniciativa no solo promueve una de las celebraciones más tradicionales, sino que también fortalece el entramado social, permitiendo que lo recaudado se reinvierta directamente en el crecimiento del deporte local.

Las entidades participantes fueron Club Atlético Sur, Defensores del Oeste, Unión del Suburbio, Club Atlético Independiente, Carpinchos Rugby Club, Club Social y Deportivo Tigre, Club Regatas Gualeguaychú, Club Camioneros, Club Social y Deportivo Juvenil del Norte, Club Atlético La Vencedora, Club Atlético Sporting, Club Atlético Defensores del Sur y Club Deportivo y Social Sarmiento.

En la mayoría de los casos, el trabajo durante las noches del evento fue llevado adelante por integrantes de comisiones directivas, subcomisiones deportivas, deportistas, familias y colaboradores, quienes se organizaron para brindar los servicios al público, consolidando además espacios de participación y compromiso comunitario.

En cuanto al destino de los fondos, cada institución proyecta inversiones concretas vinculadas a su crecimiento y funcionamiento. Club Atlético Sur avanzará con la instalación de iluminación en su cancha de fútbol y la compra de equipamiento para sus planteles de Primera División y Sub-23. Defensores del Oeste realizará arreglos generales en su predio y mejoras en sanitarios, para acompañar el proceso de crecimiento que viene desarrollando.

Unión del Suburbio, que participó mediante el alquiler de sillas, destinará los recursos a tareas de mantenimiento, lo que incluye la compra de pintura para sus instalaciones. Por su parte, Club Atlético Independiente llevará adelante la instalación y renovación de luminarias, refacciones edilicias, adquisición de elementos deportivos y mejoras en playones y canchas donde se desarrollan distintas disciplinas.

Carpinchos Rugby Club invertirá en materiales y equipamiento para su gimnasio, además de incorporar herramientas de trabajo para sus disciplinas deportivas. En tanto, Club Social y Deportivo Tigre realizará tareas de mantenimiento en sus canchas de futsal y bochas, junto con mejoras en la infraestructura de su sede social.

Club Regatas Gualeguaychú destinará lo recaudado a la reorganización de la botera de stand up paddle, la compra de chalecos salvavidas para la escuelita de SUP y la incorporación de un bote escuela usado, además de elementos para la práctica de remo.

En el caso de Club Camioneros, los fondos permitirán afrontar gastos vinculados al inicio de la temporada deportiva y al sostenimiento de sus actividades sociales y deportivas destinadas a niños, niñas y jóvenes. Club Social y Deportivo Juvenil del Norte, en tanto, avanzará con mejoras edilicias en su sede social.

Por su parte, Club Atlético La Vencedora destinará los recursos a la compra de material deportivo para sus categorías infantojuveniles. Club Atlético Sporting, que participó durante las primeras tres noches con cantina y alquiler de sillas, utilizará lo obtenido para fortalecer el desarrollo de sus disciplinas y adquirir equipamiento.

Club Atlético Defensores del Sur proyecta una serie de obras que incluyen mejoras en sanitarios y vestuarios, la construcción de un tapial lateral, intervenciones en el cerco perimetral, la puesta en valor de la fachada, la continuidad de trabajos en el merendero y la perforación de un pozo de agua con bomba sumergible para el mantenimiento del campo de entrenamiento.

Finalmente, Club Deportivo y Social Sarmiento destinará lo recaudado a trabajos de movimiento de suelo para ampliar su predio, con el objetivo de sumar nuevas disciplinas y continuar ampliando sus espacios deportivos.

Desde las instituciones destacaron la importancia de estos espacios que, además de convocar a vecinos en una celebración cultural tradicional, forman parte de una política que promueve la articulación entre el Estado y la comunidad, fortaleciendo el rol social de los clubes y acompañando su crecimiento como actores fundamentales en la vida de la ciudad.

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