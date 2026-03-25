La nafta súper en Gualeguaychú ya cuesta 2043 pesos el litro

El precio de la Nafta súper se modificó en la medianoche de este martes, y su precio pasó a los 2043 pesos. “Cambió a las doce de la noche. Estaba a 1950, 1970 más o menos”, indicó un playero local. También señaló que se observó una menor circulación de vehículos.

En tanto, un conductor, consultado sobre el aumento, remarcó: “no le doy bola, porque es para amargarse, le cargo porque sino no trabajo”, lamentó.

Otro vecino expresó, que “no queda otra que cargar. Cargué hace dos días, unos treinta mil pesos. Se va a gastar igual y va a subir igual. Tengo que andar todos los días y no me queda otra”, indicó.

Por su parte, un conductor reconoció que “no miro nada, solo cargo”, también agregó que la suba repercute en el precio de otros productos cotidianos, pero señaló que “cuando baja el combustible, las cosas no bajan” su costo.