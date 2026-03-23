“Es muy difícil la situación del comercio en Gualeguaychú”, dijo Eugenia Garbino

"Este lunes feriado nacional, la gran mayoría de los comercios abrieron sus puertas. “El comercio tiene que seguir. La mayoría decidió abrir el lunes y cerrar el martes, somos muy respetuosos de esa fecha”, indicó Eugenia con respecto a la fecha del 24 de marzo.

"Hay muchos comercios de dueños que manejan los horarios, muchos que no tienen empleados".

"Estamos en una situación bastante particular, difícil, y los que tienen empleados tienen que ver cómo hacen para sostenerse, para no echar, para cuidar el capital, porque la rentabilidad es bajísima", indicó la comerciante.

"Hay que ser creativos para vender, con esperar en el local no alcanza, hay mucha compra por Mercado Libre y uno tiene que buscar formas de venta, hay que hacer de todo, yo veo que hacen vivos, algunos pueden pagar a quien le haga redes y otra gente lo hace muy bien sola", comentó Garbino.

"Está todo muy bajo, en febrero la gente compró todo para el colegio, marzo empezó bastante tranquilo, nos preocupa mucho que está bajando el movimiento económico, esperamos igualdad de condiciones para competir, un alivio en la carga tributaria, es inviable competir con China, las pymes necesitan reglas claras para competir con la industria foránea, manejar los mismos costos y condiciones", dijo Garbino sobre la situación actual económica del país.

"En la calle 25 de Mayo cada vez se complica más, un comerciante me decía que los costos fijos se le fueron casi al doble, y acá tenemos los impuestos más caros en Entre Ríos. Ahora veo que la calle Urquiza se está poniendo muy linda. Algunos se van a su casa y venden desde su casa. Sabemos de gente que en un galpón vende vasos, bicicletas, cosas de salud, en Colón también. Un comerciante me decía: me conviene cerrar, echar a los empleados y trabajar con mis hijos desde un galpón, es todo así, el comerciante de años la está padeciendo mucho", reflexionó acerca del panorama comercial.

"Nos reunimos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Manuel Olalde, y colaboran con nosotros, pero el tema es nacional…la gente no llega con el sueldo", sentenció.

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