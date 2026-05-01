Por la rotura de un caño se ha interrumpido la impulsión de agua desde la planta

“Les informamos que personal de Obras Sanitarias se encuentra reparando un caño de 150mm de la red de agua potable, en la intersección de calles 25 de Mayo y Camila Nievas.

Por ese motivo, se debió interrumpir la impulsión de agua desde la Planta. Se estima que en el transcurso de la tarde finalizarán las tareas”, informan desde el área de prensa de la Municipalidad.

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