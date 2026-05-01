Pueblo Belgrano fue nominada para un importante premio que otorga ONU Turismo

Best Tourism Villages es una distinción para la cual fue nominada Pueblo Belgrano, a través de una convocatoria del Ente Mixto de Turismo de la provincia realizada a las Direcciones de Turismo, siendo el Ente mixto quien otorgó el aval certificado el pasado 27 de abril.

La presentación de la candidatura tiene una serie de requisitos, entre los que se destaca tener baja densidad de población y un máximo de 15.000 habitantes, estar ubicado en un paisaje con una presencia importante de actividades tradicionales como agricultura, ganadería, compartir valores y estilos de vida comunitario y contar con un área de turismo local constituida, todos aspectos en los que encuadra Pueblo Belgrano.

Las áreas que evaluará el comité de expertos de la Subsecretaria de Turismo de Nación y de ONU Turismo son nueve: recursos culturales y naturales (tangibles e intangibles), promoción y conservación de recursos culturales, sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, el potencial turístico e integración de la cadena de valor, la gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad, la salud, seguridad y protección.

Esta nominación es importante porque pone en agenda a Pueblo Belgrano en el mapa nacional y mundial, otorgando una importante visibilidad para seguir creciendo y atrayendo visitantes, con un gran beneficio de la promoción y la difusión que la ciudad tiene como destino.

Esta precandidatura es el resultado de un gran trabajo, de horas de investigación, de diálogo y construcción conjunta. Un proceso transversal que involucró a todas las áreas de Gobierno de Pueblo Belgrano, permitiendo reconocer la importancia del trabajo realizado en turismo desde hace mucho tiempo, visibilizarlo, identificar lo que falta y asumir el compromiso de mejorar para convertirse en una plaza turística por excelencia.

El día 29 de mayo se comunicarán los seleccionados por Argentina, recordando que Entre Ríos tiene a tres localidades preseleccionadas: Ubajay de la Microrregión Tierra de Palmares, Villa Urquiza de Microrregión Río Nativo y Pueblo General Belgrano de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

Desde la Dirección de Turismo agradecieron a todos los que aportaron su granito de arena para esta precandidatura. A la Reserva Privada El Potrero, por el valioso material audiovisual, al artista local Juan Carlos Villagra, por su música, al Grupo de Folklore de la Tercera Edad, a Don Chesini y Katherine Schulten, a Bodega Ianni, a los prestadores turísticos, a las diferentes áreas municipales por sumarse con su acompañamiento y muy especialmente, a todo el equipo de trabajo de la Dirección de Turismo por el esfuerzo diario en trabajar para posicionar a Pueblo Belgrano a nivel turístico dentro y fuera de la provincia.

Prensa municipal P Belgrano

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