Un nuevo sistema de desagües en la zona norte resuelve el escurrimiento pluvial

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta una intervención hidráulica estratégica en el sector norte de la ciudad con la construcción de una nueva estructura de drenaje sobre Calle 136, a 450 metros del cruce con la Ruta Nacional N°136 y el Acceso Norte.

La obra forma parte del proyecto integral que permitirá vincular Avenida Parque con Primera Junta y la conexión con la vía nacional 136 y el Acceso Norte mediante la apertura y mejora de la Avenida Alsina y de la propia Calle 136, un corredor clave para ordenar la circulación del transporte pesado y que con este desagüe busca resolver históricos inconvenientes vinculados al escurrimiento pluvial.

La infraestructura en ejecución consiste en un gran dispositivo de captación y conducción que tendrá 12 metros de longitud por 6 metros de ancho y contará con dos bocas de ingreso de 2,50 metros cada una, dimensiones diseñadas para recibir el importante volumen de agua que desciende desde el sector del barrio San Isidro y otras zonas de la ciudad ubicadas más al sur. El objetivo técnico es interceptar ese caudal, conducirlo de forma controlada y dirigirlo finalmente hacia el arroyo Gualeyán, receptor natural del sistema.

Las tareas comenzaron con una excavación de gran escala que permitió alcanzar la cota necesaria para la implantación de la estructura hidráulica. El movimiento de suelo generó un recinto rectangular de considerable profundidad que ya exhibe su base nivelada y preparada para la siguiente etapa constructiva.

Sobre ese fondo se dispuso una capa de asiento compactada que funcionará como soporte estructural previo a la colocación del hormigón, material elegido para conformar tanto la base como los laterales de todo el sistema.

El proyecto prevé el refuerzo integral del fondo y de los muros mediante hormigonado estructural, procedimiento que garantizará la resistencia necesaria para soportar la presión hidráulica durante eventos de lluvia intensa y prolongará la vida útil del conjunto.

La estructura final operará como cámara de captación y distribución de los flujos pluviales que circulan por este sector del ejido urbano.

De forma complementaria, sobre el margen sur de Calle 136 se desarrolla un conducto compuesto por caños de hormigón que permitirá concentrar el flujo superficial y dirigirlo hacia la boca principal del nuevo drenaje. Ese sistema derivará posteriormente en otro conducto, esta vez ubicado sobre la vereda norte, que encauzará el agua hacia el arroyo Gualeyán.

De esta manera, la combinación de cámaras y tuberías configura una red de conducción diseñada para ordenar el recorrido del escurrimiento y evitar la dispersión del agua sobre la calzada.

Durante la ejecución del proyecto se dispuso un perímetro de seguridad delimitado con vallado preventivo y señalización, mientras que los operarios avanzan en la preparación de la estructura con herramientas manuales, niveles de replanteo y materiales de obra acopiados en el sector.

A pesar de la magnitud de la excavación, el esquema de trabajo contempla la continuidad del tránsito vehicular: para ello se habilitó una mano alternativa con ancho suficiente para la circulación en doble sentido, incluso para unidades de transporte pesado. Esta solución provisoria permite mantener la conectividad del sector mientras se desarrollan las tareas sin generar interrupciones totales en la movilidad.

La obra responde a una problemática histórica de esta zona de la ciudad, ya que, ante precipitaciones de baja o mediana intensidad, el área presenta anegamientos recurrentes que afectan la transitabilidad y dificultan el acceso de vecinos y vehículos.

La falta de infraestructura de drenaje adecuada provocaba acumulaciones de agua sobre la traza de tierra y sobre las banquinas, situación que deterioraba rápidamente la superficie vial.

Con la incorporación de este nuevo sistema hidráulico se busca modificar ese comportamiento del terreno mediante un mecanismo eficiente de captación y conducción ya que esta infraestructura permitirá interceptar el escurrimiento antes de que se disperse sobre la calzada, canalizarlo por una estructura de gran sección y conducirlo de manera ordenada hacia el curso natural del arroyo.

La intervención se integra además a una planificación más amplia orientada a consolidar un eje vial que vincule Avenida Parque con la Ruta Nacional 136: esa futura conexión no solo mejorará la circulación hacia y desde el Acceso Norte o la Ruta Nacional, sino que también requería resolver previamente las condiciones hidráulicas del terreno para garantizar estabilidad, seguridad y durabilidad en la infraestructura vial proyectada.

Este tipo de obras suele permanecer oculto bajo la superficie, pero su impacto resulta determinante para el funcionamiento cotidiano de la ciudad debido a que los sistemas de drenaje pluvial constituyen una pieza esencial para proteger las calles, preservar la circulación y evitar que las lluvias transformen sectores enteros en zonas de difícil acceso.

La inversión en infraestructura hidráulica no solo resuelve problemas actuales, sino que anticipa el crecimiento urbano y prepara el territorio para enfrentar fenómenos climáticos cada vez más intensos y es, en este sentido, que cada conducto, cada cámara y cada canalización representan una base silenciosa, pero fundamental, para construir una ciudad más segura, ordenada y preparada para el futuro.

Prensa Municipalidad

Temas OBRAS