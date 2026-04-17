Por los mensajes con amenazas suspenden las clases en la Escuela Técnica 2 y La Salle

Por disposición judicial, se suspendieron las clases desde este viernes en la Escuela Técnica número 2 y el colegio La Salle (ex Villa Malvina) de Gualeguaychú, en el marco de los mensajes con amenazas que aparecieron en ambos establecimientos.

En los baños aparecieron los mensajes con la palabra "tiroteo", con características similares a los que se observaron en baños de colegios y escuelas de muchos lugares de la Argentina. En el caso de Gualeguaychú, las amenazas y hasta los nombres de los estudiantes a los que atacarían, fueron comunicados a través de una cuenta de Instagram, imágenes que llegaron a este medio.

La suspensión llegará hasta el miércoles próximo, según se indicó. Trabajan en el tema la Justicia del Menor y Familia, la Fiscalía de Gualeguaychú, la Policía, Dirección Departamental de Educación y las autoridades de cada colegio.

Mensaje de la Técnica 2

Este es el mensaje enviado en las primeras horas de la mañana de este viernes.

Estimadas familias:

Por orden de fiscalía la escuela permanecerá cerrada los días 17, 20, 21 y 22.

La institución se comunicará con ustedes en las próximas horas para realizar una propuesta pedagógica alternativa a los efectos de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en estos días.

Les pedimos, y también a instancia de la justicia, el diálogo y la reflexión con sus hijos sobre temas de violencia, vínculos, convivencia escolar, entre otros. Pensando que toda acción tiene consecuencias, para uno y para quienes nos rodean.

Tal como indica la orden recibida, se están realizando las investigaciones correspondientes a los efectos de individualizar los presuntos autores.

Quedamos a disposición.

Equipo directivo

EET 2 Pbro. JM Colombo

17/04/2026

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