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Guale

Intentó escapar de la Policía y lo detuvieron con droga

Un hombre de 33 años fue detenido en la madrugada del miércoles luego de intentar escapar al ver a la Policía y ser interceptado con drogas en su poder, en un procedimiento realizado en la zona de J. J. Franco y Mostto.

16 Abr, 2026, 20:06 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas y observaron a un individuo en la intersección de San Juan y Mostto. Al notar la presencia policial, el hombre emprendió la fuga, lo que motivó un rápido despliegue para interceptarlo.

 

Finalmente fue alcanzado a pocas cuadras, donde al ser identificado extrajo de entre sus prendas bolsas con cogollos de cannabis y envoltorios con una sustancia blanca.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas correspondientes y confirmó que la sustancia se trataba de cocaína.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro de la droga y al traslado del hombre a Jefatura Departamental, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

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