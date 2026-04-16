Intentó escapar de la Policía y lo detuvieron con droga

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas y observaron a un individuo en la intersección de San Juan y Mostto. Al notar la presencia policial, el hombre emprendió la fuga, lo que motivó un rápido despliegue para interceptarlo.

Finalmente fue alcanzado a pocas cuadras, donde al ser identificado extrajo de entre sus prendas bolsas con cogollos de cannabis y envoltorios con una sustancia blanca.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas correspondientes y confirmó que la sustancia se trataba de cocaína.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro de la droga y al traslado del hombre a Jefatura Departamental, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.