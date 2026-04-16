“Las Venusinas” se presenta en Gualeguaychú: poesía, música y cruce de voces

Las Venusinas propone una exploración íntima y potente sobre el linaje, la maternidad y el cuerpo como territorio de memoria y transformación. A través de textos breves e intensos, la autora construye una escritura que dialoga con lo invisible, con aquello que crece al margen y persiste.

Dolores de la Fuente nació en CABA en 1977. Vivió entre el campo y la ciudad, y su obra habita ese cruce. Viajera incansable, su escritura está atravesada por la naturaleza y sus misterios. Realizó talleres con referentes como Juan Forn, Iosi Havilio, Natalia Litvinova, Gabriela Rakovstky, Camila Vallendor y Lola Halfon. Las Venusinas continúa una búsqueda iniciada en su primer libro, Ciervo rojo.

La presentación será también una experiencia colectiva: la noche incluirá lecturas y música en vivo, con la participación de Gaby Rakovstky, Sofía Barros Delgado, Johana Barraza Tafur, Justi Zapata, Martín Pucheta, Ro Boari, Ivana Quiñones y Viqui Veronesi.

Bajo la consigna “Amanecer o destrucción, nuestra última oportunidad”, el encuentro invita a compartir una red de voces, en un espacio donde la literatura y la música se entrelazan.