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Guale Literatura

“Las Venusinas” se presenta en Gualeguaychú: poesía, música y cruce de voces

El próximo viernes 17 de abril a las 20:30 hs, en Frontera – Librerío (25 de Mayo 515, Gualeguaychú), se realizará la presentación de Las Venusinas, el nuevo libro de la autora Dolores de la Fuente, editado por Halley Ediciones.

16 Abr, 2026, 19:47 PM

Las Venusinas propone una exploración íntima y potente sobre el linaje, la maternidad y el cuerpo como territorio de memoria y transformación. A través de textos breves e intensos, la autora construye una escritura que dialoga con lo invisible, con aquello que crece al margen y persiste.

 

Dolores de la Fuente nació en CABA en 1977. Vivió entre el campo y la ciudad, y su obra habita ese cruce. Viajera incansable, su escritura está atravesada por la naturaleza y sus misterios. Realizó talleres con referentes como Juan Forn, Iosi Havilio, Natalia Litvinova, Gabriela Rakovstky, Camila Vallendor y Lola Halfon. Las Venusinas continúa una búsqueda iniciada en su primer libro, Ciervo rojo.

 

La presentación será también una experiencia colectiva: la noche incluirá lecturas y música en vivo, con la participación de Gaby Rakovstky, Sofía Barros Delgado, Johana Barraza Tafur, Justi Zapata, Martín Pucheta, Ro Boari, Ivana Quiñones y Viqui Veronesi.

 

Bajo la consigna “Amanecer o destrucción, nuestra última oportunidad”, el encuentro invita a compartir una red de voces, en un espacio donde la literatura y la música se entrelazan.

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