La lluvia en Gualeguaychú fue de unos 50 milímetros y cesó el alerta

La lluvia caída en Gualeguaychú varió entre 44 y 52 milímetros, según la zona, pero se estima el promedio en unos 50 milímetros.

Las precipitaciones comenzaron en la madrugada del miércoles, y fueron de variada intensidad.

En la mañana de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional informó el cese de alertas para toda la zona. No se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia.

En la zona de Ceibas la lluvia fue mucho menor, promedio 7 milímetros, pero fue mucho más importante en Urdinarrain y Aldea San Antonio, con más de 100 milímetros.

Para los próximos días, se anticipan temperaturas entre 15 y hasta 28 grados, y el regreso de la inestabilidad para el lunes. Seguirá el otoño “muy suave” y con más lluvias que el verano.