Un auto cayó a una zanja en la puerta de una escuela

En la mañana de este jueves, un auto cayó a una zanja en la puerta de la escuela número 31, República Oriental del Uruguay, en Boulevard Martínez y Torrilla, zona oeste de Gualeguaychú.

Un grupo de padres envió una carta a MÁXIMA para contar sobre el estado de los accesos al establecimiento:

Estimados, nos comunicamos para visibilizar la situación crítica que vivimos en la zona de la Escuela N° 31. La calle de acceso se encuentra en un estado de deterioro total, con pozos intransitables y, lo más preocupante, zanjas abiertas y descubiertas que representan un peligro constante para los chicos.

No es un problema nuevo, pero la falta de respuestas nos obliga a pedir una solución inmediata. Es fundamental que se garantice:

1. El arreglo urgente de la calle.

2. La construcción y reparación de veredas para que los alumnos no tengan que caminar por el barro o el borde de la calle.

3. El entubado o cerramiento de las zanjas para evitar accidentes graves.

No podemos esperar a que pase una desgracia frente a una institución educativa. Solicitamos a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto de forma urgente.