Está abierta la inscripción al programa de Microcréditos para emprendedores

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Humano, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Entre Ríos, invita a la comunidad a inscribirse en el Programa de Microcréditos para el Impulso Local, una herramienta que promueve el desarrollo de emprendimientos y la generación de oportunidades económicas en la ciudad.

La preinscripción se encuentra abierta hasta el jueves 30 de abril de 2026 y requiere completar el formulario online disponible en https://forms.comunicacionentrerios.com/f/258/microcreditos- . Luego deberán acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, para recibir asesoramiento personalizado, evacuar dudas y avanzar en el proceso de inscripción. Desde la organización se aclara que completar ambas instancias no garantiza el otorgamiento del microcrédito, ya que los proyectos serán evaluados en etapas posteriores.

El programa está destinado a emprendedores, trabajadores de la economía social, cooperativas, pequeños productores y grupos asociativos que desarrollen actividades con valor agregado. En este sentido, no se financiarán propuestas vinculadas exclusivamente a la reventa o comercialización sin transformación del producto.

En cuanto a las condiciones, el monto de referencia de los microcréditos no superará el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), mientras que los montos finales dependerán de la evaluación de cada proyecto y de la disponibilidad de fondos. Asimismo, los créditos se otorgarán bajo la modalidad de garante fiador.

El proceso de selección incluye distintas etapas, entre ellas entrevistas personales, instancias de asesoramiento para la formulación del proyecto, visitas a los emprendimientos y la presentación de la documentación requerida. Posteriormente, se realizará la carga al sistema provincial y la evaluación técnica de cada propuesta.

Las instancias de evaluación se desarrollarán entre el 4 y el 8 de mayo, con notificación de resultados y reuniones informativas para quienes resulten beneficiarios. El cierre del proceso y la devolución final están previstos para el 11 de mayo de 2026.

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