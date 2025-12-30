Sorprendió a otra mujer dentro de su casa, la encerró y la entregó

En horas de la noche del domingo, personal policial fue requerido en un domicilio ubicado en 1º de Mayo próximo al numeral 500, donde se encontraba demorada una mujer por un presunto hecho delictivo.

Al arribar al lugar, se constató que la propietaria del inmueble había sorprendido a otra mujer dentro de su vivienda, quien había ingresado por la puerta principal, la cual se hallaba revisando un bolso en el interior de una habitación, aprovechando que la dueña se encontraba bañándose. Ante esta situación, la damnificada procedió a encerrar en el dormitorio a la sospechosa y dio aviso inmediato a la policía.

Puesta en conocimiento la autoridad judicial, el Fiscal en turno, dispuso la aprehensión de la femenina por los supuestos delitos de Tentativa de Hurto y Violación de Domicilio.

Se dio intervención al personal policial femenino, quienes trasladaron a la aprehendida de 42 años, a Jefatura Departamental. Allí fue examinada por el médico policial en turno y, tras realizarse el control de antecedentes, fue trasladada a la dependencia de Minoridad, donde permanecerá alojada en calidad de detenida, a disposición de la Fiscalía interviniente.