Por la rotura del motor de un pozo, hay problemas en el suministro de agua en el barrio Curita Gaucho

Este fin de semana se detectó que por la quema de la bomba de un pozo quedó afectado el suministro de agua potable en el barrio Curita Gaucho, por lo que tras encontrar el problema el personal de la Dirección de Obras Sanitarias inmediatamente comenzó a trabajar para solucionar la situación.

El inconveniente surgió a primera hora del día, cuando vecinos advirtieron baja presión y ausencia de caudal en distintos domicilios. Tras recibir los primeros avisos, se constató que la bomba instalada en el pozo principal se quemó, situación que dejó fuera de funcionamiento a la perforación responsable del aporte hídrico para la zona.

La falla se produjo dentro de una fase autónoma del sistema de distribución, por lo cual el resto del ejido urbano no sufrió alteraciones en la prestación.

Esta característica de la red permitió circunscribir el impacto al área afectada y descartar complicaciones en otros barrios de Gualeguaychú.

Apenas confirmado el origen del problema, personal del área inició las tareas para resolver la contingencia: el equipo técnico avanza con el retiro del componente dañado y organiza el recambio del motor con el objetivo de recuperar la operatividad del pozo.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, la reposición del servicio podría concretarse dentro de unas horas, una vez que se complete el proceso de instalación del nuevo equipamiento.

Mientras se desarrollan estas labores, se solicita a los habitantes de Curita Gaucho que administren con criterio el volumen almacenado en tanques y cisternas, priorizando los usos básicos hasta que el sistema vuelva a trabajar con normalidad.

Municipalidad de Gualeguaychú