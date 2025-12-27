Parque del Sol luce renovado para el verano en Gualeguaychú

Sobre la costa del Gualeguaychú, Parque del Sol representa uno de los ámbitos de paseo más tradicionales de la ciudad. Su playa, la extensa superficie arbolada y las comodidades propias del camping lo convierten en un punto de reunión habitual durante fines de semana y vacaciones.

Uno de los trabajos más significativos se centró en el mantenimiento vial del ingreso y egreso, ambos localizados sobre la Ruta Nacional 136. En las pendientes de bajada y subida se utilizaron máquinas niveladoras para recuperar perfiles adecuados. Además, se incorporó broza con el fin de mejorar la transitabilidad, mientras que en otros tramos se agregó ripio. Las calles internas del balneario recibieron repasos generales, lo que permitió ordenar la circulación vehicular dentro del predio.

En simultáneo, se ejecutaron tareas de poda y ordenamiento vegetal en los distintos sectores, tanto en la playa como en las áreas destinadas al acampe. Entre las labores realizadas se incluyeron corte de pasto, mantenimiento general, limpieza integral y tratamiento de ejemplares arbóreos.

El sector de playa sumó un nuevo aporte de arena blanca, lo que mejoró notablemente la calidad del espacio destinado al descanso junto al río. En cuanto al equipamiento, se incorporaron bancos y mesas de hormigón, además de parrillas distribuidas en todo el predio, recursos que amplían la oferta de servicios para quienes permanecen durante largas horas o pernoctan en el camping.

Con el objetivo de ordenar el uso del espacio, se instalaron empalizadas de madera que delimitan sectores específicos, favorecen la circulación interna y establecen áreas de permanencia claramente definidas. A su vez, los juegos de la plaza fueron arreglados, pintados y restaurados en los casos donde presentaban deterioro.

Estas tareas se complementaron con un reacondicionamiento general del mobiliario urbano y con pintura integral de los elementos infantiles, lo que permitió devolverle al parque una imagen renovada.