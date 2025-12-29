Por las picadas de motos actúa la Justicia y ya hay unos 20 conductores identificados

“Nadie quiere criminalizar a los chicos, pero alteran la paz social, alteran a las personas con autismo, alteran a los animales y cometen delitos”, dijo Izaguirre, para agregar que “habrá más allanamientos si es necesario, hay unos 20 conductores ya identificados”

"Nosotros lo que queremos es prevenir, no queremos criminalizar, no estamos en contra de los chicos, pero no alcanza con las medidas contravencionales porque no permiten detener al conductor en movimiento". Además, remarcó que "el agente de Transito corre riesgo si intenta frenarlo así".

"Estamos trabajando todos, ahora necesitamos la participación de los padres, que son protagonistas esenciales para evitar que los chicos salgan con motos modificadas que implican maltrato animal, afección a personas con trastornos de salud", indicó Izaguirre.

"La conducción temeraria es un delito, las destrezas y las picadas en la vía pública, y ahora los cortes, que se detienen a hacer explosiones. Para ellos es un juego, un tema de rebeldía, pero hay grandes que están atrás y se ponen en contra de la autoridad. Los conductores no llegan a los 25 años, y hay incluso menores de edad", agregó el titular de la Agencia de Seguridad de Gualeguaychú.

A su vez, Izaguirre contó: "El 25 de diciembre circulaban a gran velocidad en contramano por calle Urquiza, frente al hospital. Es para destacar la actuación de la Justicia y de la Policía a través del comisario Osvaldo Adolf, jefe de Operaciones".

"La marcha de este martes en Gualeguaychú se realiza por la muerte de un perrito que estaba en el puerto, que fue chocado por un siniestro vial y perdió la vida, y el motociclista resultó lesionado. Su padre dijo que el motociclista fue chocado por una camioneta de Tránsito, cuando en realidad él chocó al animal", dijo Izaguirre.

"En Gualeguaychú han fallecido dos chicos de 17 años por la conducción temeraria de motos, y a pesar de eso se continuó con ese tipo de accionar, y lamentablemente hay padres que no entienden y avalan ese tipo de conductas, porque van y en lugar de hacer un reproche al hijo, le reprochan a la autoridad", cuestionó Izaguirre el accionar de los padres de los jóvenes conductores.

Sin embargo, Izaguirre expresó que "en marzo habíamos hecho operativos con el secuestro de 13 motos, y los policías fueron denunciados por los padres".

"La conducción temeraria viene de larga data, y en el año 2008 la ONG de familiares de víctimas de siniestros viales habían planteado avances en la ley en caso de lesiones culposas con participación de vehículo automotor", concluyó Izaguirre.